ОМОН скрутил пенсионеров у реки в Сургуте

В Сургуте сотрудники ОМОН задержали рыбаков-пенсионеров. Момент инцидента был заснят на видео и опубликован изданием «Readovka».
Рейд по рыбакам-нарушителям провели инспекторы Рыбнадзора в сопровождении специального полицейского подразделения. Мероприятие проводилось, потому что в регионе запрещено ловить рыбу во время нереста рыб, проходящего в данное время. Ограничения действуют до 31 мая.
Теперь рыбаков накажут за незаконную ловлю рыбы, а также за нарушение самоизоляционного режима, который длится до 1 мая.
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