Оговоренного в педофилии москвича приговорили к 13 годам тюрьмы

Жителя Москвы Сергея Жалобу, которого две школьницы обвинили его в том, что он показывал им половой орган, а потом сказали, что этого не было, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел осенью 2018 года. Сообщается, что две девочки прогуливали школу. Они заявили, что за ними в подъезд дома в Рязанском районе столицы зашел мужчина и якобы совершил действия сексуального характера.

Жалоба отрицал все обвинения и отметил, что просто разносил листовки по подъездам. Однако суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

В Сети распространяется видео с обращением одной из девочек, которая обвинила мужчину. Она и ее мать заявили, что осужденный и не совершал преступление.