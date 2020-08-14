Офтальмолог сообщил об опасности цветных линз

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков объяснил, когда использование цветных линз может оказаться вредным для здоровья.

Он отметил, что опасность появляется в тех случаях, когда зрачок оказывается больше неокрашенной центральной зоны линзы. Такой ход событий возможен в сумрачное или темное время суток. В это время восприятие окружающей обстановки искажено, из-за чего, например, опасно водить машину.

Более безопасно носить оттеночные линзы. У такого типа линз отсутствует непрокрашенный центр, их покрывают цветным оттенком полностью.

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Использование линз такого типа похоже на ношение очков со светофильтром, что лишь повышает контрастность визуального восприятия и ничем не вредит, объяснил врач радио Sputnik.