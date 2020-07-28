Однорукий охранник с коллегой спас жизнь ребёнку в Москве

В Москве два охранника спасли жизнь ребёнку, сорвавшемуся с высоты седьмого этажа. Мужчины успели развернуть матрас и поймать несовершеннолетнего.
Инцидент случился на западе столицы. Охранники совершали обход и заметили на высоте ребёнка, который держался за спутниковую антенну. После этого один охранник стал уговаривать ребёнка и дальше держать руками антенну, а второй убежал за матрасом.
Мужчины успели растянуть матрас и поймать падающего ребёнка. Пострадавший сперва приземлился на матрас, а затем отлетел по инерции в кусты.
С травмами ребёнка доставили в больницу. Охранника без кисти руки и его коллегу призывают наградить, сообщает РЕН ТВ.
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