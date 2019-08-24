«Однако остановка до мечты»: В Челябинске маршрутка протаранила дерево, 8 человек травмированы

23 августа примерно в 17:15 маршрутка ПАЗ вылетела с дорожного покрытия, снесла забор и врезалась в дерево. Инцидент случился на улице 60 лет Октября.

В момент ДТП в салоне автобуса было не менее 15 пассажиров. Сообщается, что 8 человек были госпитализированы врачами скорой. По предварительным данным, ЧП случилось из-за того, что водитель ПАЗа не справился с управлением.

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Очевидцы сообщают, что шофер помощи пострадавшим не оказал. При этом вернул деньги за поезд тем, кто этого потребовал. Затем он выдвинул свою версию о причине ДТП: по словам мужчины, к аварии привела неисправная рулевая тяга. На месте столкновения автобуса с деревом работали сотрудники ГИБДД. Теперь они проводят расследование по факту случившегося, сообщает 74.ру.

Фото: Алёна Юрковец / Vk.com, ЧМЗ / Vk.com