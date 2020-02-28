Один человек погиб, шестеро травмированы после ДТП в Коми

Серьезная авария с летальным исходом случилась на четвертом километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск на территории республики Коми. В результате случившегося один человек получил смертельные травмы, еще шестеро пострадали, но выжили.

Сотрудники МЧС уточнили, что участниками аварии стали внедорожник Chevrolet Niva и рейсовый автобус ПАЗ. В момент столкновения в салоне автобуса было восемь человек – шофер и семь пассажиров.

Двоих потерпевших срочно отвезли в больницу. По факту случившегося начата проверка, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ