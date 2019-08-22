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Один человек погиб, еще двое пострадали в массовом ДТП под Ростовом

21 августа в Ростовском регионе случилась тройная авария. ДТП произошло на автодороге Новочеркасск – Каменоломни.

Примерно в пять часов вечера 32-летний водитель ВАЗ-2115 решил совершить обгон, для этого он выехал на встречку, там автомобилист протаранил ехавшую навстречу Волгу. От удара Ладу отбросило на обгоняемый Hyundai Accent.

В итоге виновник столкновения получил смертельные травмы и умер до прибытия врачей на место трагедии. Ехавшие в Волге супруги получили тяжелые травмы и были срочно доставлены в медучреждение. Водитель «Акцента» травм не получил, сообщает ДонДэй.

Фото: ДонДэй

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