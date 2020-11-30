Обычные розетки могут быть опасны для человека

Обычные розетки могут быть опасны для здоровья человека. Все из-за электромагнитного излучения, которое от них исходит. Об этом рассказал эколог-эксперт Антон Ястребцев радио Sputnik.
Электромагнитное излучение влияет на центральную нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. Чтобы избежать влияния вредных волн, розетки обычно заземляют. К такому способу прибегают почти во всех современных домах. В старых же помещениях розетки остались старого формата.
К тому же нельзя сворачивать провод удлинителей в катушку. Это только усилит электромагнитное излучение. Лучше всего укладывать провода змейкой и не допускать их сильного переплетения.
По словам эксперта, самый сильный источник излучения — внешний кабель. Он проходит к распределительному щитку. При этом чем больше квартир в доме. тем сильнее идет нагрузка на кабель. Тем самым излучение намного шире распространяется по квартире. Волны могут достигать пяти метров. Поэтому эксперт рекомендует располагать спальные места как можно дальше от распределительного щитка.