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Обычные розетки могут быть опасны для человека

Елена Лобанова

Обычные розетки могут быть опасны для здоровья человека. Все из-за электромагнитного излучения, которое от них исходит. Об этом рассказал эколог-эксперт Антон Ястребцев радио Sputnik. 

Электромагнитное излучение влияет на центральную нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. Чтобы избежать влияния вредных волн, розетки обычно заземляют. К такому способу прибегают почти во всех современных домах. В старых же помещениях розетки остались старого формата. 

— Если розетки не заземлены, нужно учитывать, что любой прибор, включенный в такую розетку, будет источником электромагнитного излучения. Например, стоит обычный торшер. Он выключен, но включен в розетку, поэтому является источником электромагнитного излучения. Но на расстоянии полметра излучение падает и практически не воздействует на человека, – сказал Антон Ястребцев.

К тому же нельзя сворачивать провод удлинителей в катушку. Это только усилит электромагнитное излучение. Лучше всего укладывать провода змейкой и не допускать их сильного переплетения. 

— Адаптеры для телефонов, которые постоянно находятся в розетках, это тоже источник излучения. Если человек спит возле такого источника месяцами, годами, это складывается в довольно сильное воздействие. Лучше, чтобы он был на расстоянии полметра-метр от головы, – объяснил Антон Ястребцев.

По словам эксперта, самый сильный источник излучения — внешний кабель. Он проходит к распределительному щитку. При этом чем больше квартир в доме. тем сильнее идет нагрузка на кабель. Тем самым излучение намного шире распространяется по квартире. Волны могут достигать пяти метров. Поэтому эксперт рекомендует располагать спальные места как можно дальше от распределительного щитка.

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