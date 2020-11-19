Обвиненный в совращении 15-летней школьницы депутат избежал СИЗО

Свердловский областной суд отменил решение суда об аресте 69-летнего депутата Байкаловского сельского поселения Владимира Барыкина, обвиненного в совращении 15-летней школьницы, пишет «Лента.ру».

Сообщается, что мужчину выпустили из-под стражи. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Депутату грозит до 20 лет лишения свободы. Его арестовали 13 ноября.

Инцидент произошел в марте 2019 года на территории его автопредприятия. Вероятного злоумышленника поймали при совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Сразу после ареста Барыкин был помещен в СИЗО. Против него готовы подать заявления родители еще нескольких пострадавших.