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Новости мираПроисшествия

Обочечник обстрелял не пропустившего его водителя

Алексей Агеев
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Водители устроили дорожные войны под Петербургом 29 июня. Один из участников конфликта «отличился» стрельбой. Разборку на Выборгском шоссе засняли на видео.

Водитель белоснежного Range Rover, как заявляет хозяин регистратора, был недоволен тем, что ему не позволили проехать по обочине. В итоге он выместил злость на зеркале непонравившейся машины. Тогда владелец регистратора достал газовый баллончик, но агрессор успел убежать в салон своего джипа.

Через пару мгновений мужчина пустился мстить обидчику, взяв в руки травматический пистолет. Раздались два выстрела, противник стал убегать, а нападавший нанес несколько ударов по капоту капитулировавшего оппонента.

После завершения «концерта» владелец Range Rover уехал. Его соперник остался на месте, дождавшись сотрудников полиции. Теперь нападавшего разыскивают, пишут Вести.

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