Обновление iOS 13.1.2 принесло новые проблемы в работу iPhone

В Сети появились жалобы от владельцев iPhone. Люди сообщают, что после обновления ОС iOS до версии 13.1.2 их гаджеты стали «чудить», что очень плохо сказывается на работе.

Так, например, некоторые пользователи рассказали, что их смартфоны не дают позвонить кому-либо. Вызовы просто сбрасываются. Другие владельцы американских мобильников отмечают, что в ходе беседы по телефону отключаются то динамик, то микрофон.

Третья группа недовольных обновлением заявила, что на iPhone стал быстро разряжаться аккумулятор. Пользователи с сожалением отмечают, что обновление не решил старых проблем, а также привнесло в жизнь новые «глюки», сообщает Регнум.