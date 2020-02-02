Обезумевший мужчина изрезал семью в Подмосковье

Задержан 23-летний житель Раменского, который набросился с ножом на собственных родственников. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с места случившегося.

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Инцидент произошел дома на улице Чугунова. Сообщается, что пьяный мужчина словно обезумел, после чего накинулся на 59-летнюю мать и нанес ей несколько ударов, а также пытался перерезать горло 2-летнему племяннику.

Отметим, что пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми ранениями. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото – РЕН ТВ