Няня зверски убила младенца в Тюменской области

Суд признал невменяемой 23-летнюю девушку, которая убила младенца в Заводоуковске. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на СУ Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел 24 сентября 2019 года. По версии следствия, няня присматривала за 5-месячным ребенком. В какой-то момент она решила похитить и убить малышка. Для этого злоумышленника увела его в лес, где нанесла ему телесные повреждения. В результате потерпевший скончался.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы, девушка страдает психическим расстройством и опасна для самой себя и окружающих. Ее направят в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Фото — Следственный комитет РФ