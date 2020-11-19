Няня насильно кормила ребенка и била его в детском саду

Возбуждено уголовное дело против няни детского сада в Комсомольске-на-Амуре по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что сотрудница насильно кормила ребенка и отвешивала ему подзатыльники. Женщину уволили сразу, как только стало известно об этой скандальной истории.

Уточняется, что девочка отвлеклась от еды. Нянечке это не понравилось. Она несколько раз ударила жертву по рукам и силой пихала ложку ей в рот. Родители уверяют, что их дети стали бояться резких движений. Некоторые рассказывали, что воспитатель их бьет.

Все происходило прямо на глазах у воспитателей, но они почему-то не остановили экзекуцию. В свое оправдание женщина заявила, что девочка просто не понимает слов. Ей грозят либо штраф или исправительные работы.