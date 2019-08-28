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Новый VW Golf покажут уже осенью

Представители немецкого автогиганта Volkswagen дали официальное подтверждение относительно того, что продемонстрирует общественности VW Golf 8-ой генерации уже в текущем году. Напомним, что вокруг появления нового поколения легендарного хэтчбека ходило множество слухов.

Сперва «восьмого Гольфа» планировали представить на автосалоне во Франкфурте, однако позднее нашли проблемы с предсерийными прототипами. Показ был перенесен на следующий год. Но через некоторое время отмену презентации во Франкфурте пояснили нежеланием создавать конкуренцию первому серийному электромобилю Volkswagen ID. Теперь от немецкой компании поступило официальное подтверждение того, что Golf 8 будет показан осенью.

Volkswagen даже показал новый культовый хэтч, правда, машину спрятали под плотным слоем камуфляжа, выполненного полосами. Сотрудники бренда утверждают, что новинка будет элегантной и станет притягивать взгляды, сообщает За рулем.

Фото: Volkswagen

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