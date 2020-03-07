Новый Opel Mokka замечен на тестах в Швеции

Фотошпионы сфотографировали на дорогах Швеции новый Opel Mokka. Кроссовер предстал в защитном камуфляже зеленого цвета. Он проходил тестовые испытания. Ожидается, что новая версия компактного паркетника будет собираться на платформе PSA EMP1.

Фото — Carscoops

– Абсолютно новый внедорожник Mokka X следующего поколения будет полностью электрифицирован и поступит в продажу в 2020 году, – отметил сотрудник компании Vauxhall.

Фото — Carscoops

При этом можно заметить, что при наличии камуфляжа не удалось скрыть то, что общий стиль нового Мокка будет совершенно иным нежели у предшественника. По низу кузова проходит пластиковый внедорожный обвес, сообщает 32cars.