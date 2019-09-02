Новый Nissan Juke показали на тизерном видео

Компания Nissan готовит к выходу в свет вторую генерацию паркетника Juke. Машину должны представить общественности завтра, 3 сентября 2019 года. Перед официальной премьерой японцы выложили в Сеть короткий видеотизер, который показывает основные визуальные особенности нового Juke.

Отметим, что новинка обретет сразу несколько существенных изменений во внешнем облике. Во-первых, появится большая радиаторная решетка V-Motion, к ней добавились узкие светодиодные габаритные огни. Задние фонари стали напоминать фары купе 370z. Во-вторых, при просмотре видео заметно: кузов Juke будет двухцветным. В-третьих, фанатов этого кроссовера ждут скрытые ручки задних дверей.

Представители Nissan рассказали, что новый Juke опционально можно будет оснастить 19-дюймовыми колесами и технологией автономного вождения Nissan ProPILOT. Точной информации о моторах пока что нет. Существует мнение, что паркетник оснастят полуторалитровым турбодизелем, а также тремя бензиновыми движками с объемом в литр, 1,3 и 1,6 литра. Самый мощный агрегат будет выдавать до двухсот лошадиных сил. Возможно, что инженеры предложат покупателям и полностью электрический кроссовер, сообщает За рулем.

Фото: скриншот из видео