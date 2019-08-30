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Новый Land Rover Defender приедет на свою премьеру из Казахстана

Представители автомобильной компании Land Rover официально раскрыли подробности о премьере нового Defender. Стало известно, когда и где покажут машину, а также каким образом ее туда доставят.

Сообщается, что новая версия легендарного Land Rover Defender будет показана публике 10 сентября. Внедорожник представят во время автошоу во Франкфурте (Германия). На показ культовый автомобиль приедет самостоятельно. Согласно информации от пресс-службы бренда, в Германию новый Defender прибудет прямиком из Казахстана. Новинка возьмет старт в Чарынском каньоне и финиширует на территории Франкфурта.

Кроме того, в Сети разместили видеотизер нового Defender. Машина позирует в 300-метровых каньонах Долины замков, сообщает За рулем.

Фото, видео: Land Rover

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