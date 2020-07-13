Новый КоАП раскритиковали в думе

Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях России (КоАП). Документ вызвал гнев у председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Он считает, что такой кодекс принимать нельзя.

По словам Крашенинникова, основной минус обновленного кодекса в том, что он является непонятным. Также парламентарий добавил, что новая версия КоАП может позволить представителям власти начать злоупотреблять своими полномочиями.

«КоАП должен отличаться четкостью, внятностью, он должен защищать граждан, а не тех, кто выписывает протоколы», – заявил Крашенинников.

Он подчеркнул, что главы нового кодекса разработали и предложили те организации или органы, которые имеют полномочия наложить штраф. И такой факт нельзя считать адекватным, сообщает МК.