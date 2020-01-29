Новый Kia Rio X-Line заметили в Петербурге

Обновленный кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line был заснят на территории Санкт-Петербурга. Машина предстала в камуфляже, скрывая некоторые детали кузова. По всей видимости, «кореец» проходит тестовые испытания.

Судя по фото, обновления коснутся передней части и кормы авто, потому что именно они скрыты под пленкой. Также очевидцы сообщили, что кокпит машины также закрыт накладками. Данные о технической начинке нового авто пока не разглашается.

Отметим, что на территории Северной столицы построили автомобильный завод для сборки машин марки Kia. Видимо, поэтому новинку тестируют в Петербурге, сообщает 32cars.

Фото: Facebook