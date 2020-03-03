Новую «Газель Сити» показали на реальных фотографиях

Группа ГАЗ провела сертификацию низкопольного микроавтобуса «Газель Сити». Недавно в интернете разместили первые настоящие фотографии новейшего автомобиля.

Как стало известно порталу Speedme, на новинку установили оригинальные панели кузова и передок от еще одной будущей модели – «Газели NN». В экстерьере выделяются рельефный капот, новые крылья, решетка радиатора с хромом, линзы в передних фарах, а также массивный бампер.

Согласно предварительным данным, вскоре на конвейер будет поставлена тестовая партия автобусов зеленого цвета. Последующие потоки будут собирать в более простых комплектациях и окрасят в белый цвет.

Фото: RCI News