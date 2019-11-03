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Новосибирец умер прямо во время приема у врача

Сотрудник Западно-Сибирского центра метрологии РЖД умер прямо во время приема в железнодорожной поликлинике. Об этом сообщает «Сибкрай».

Сообщается, что 28 ноября 57-летний Евгений Шульгин, обратился за помощью к врачам. У мужчины болела спина. Пациенту диагностировали хондроз и назначили физиотерапию. После ее прохождения мужчина вновь обратился к врачам и умер.

По предварительным данным, мужчина пережил инфаркт, поэтому ему было противопоказано физиолечение. По данному факту проводится проверка, информация проверяется.

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