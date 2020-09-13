Новосибирцев шокировал труп мужчины во дворе многоэтажки

В Новосибирске местные жители нашли тело мужчины во дворе дома на улице Петухова. В Сети появилось фото и видео с места происшествия, пишет портал «Om1.ru».

Очевидцы предположили, что мужчина был под действием наркотиков.

«Кидался вещами, висел на оконной раме и по итогу упал», — рассказали новосибирцы.

В СУ СК по Новосибирской области пояснили, что в правоохранительные органы поступило сообщение, что мужчина ходит по перилам балкона и кидается в прохожих пустыми бутылками. Он не удержал равновесие и упал с балкона. От полученных травм сибиряк скончался на месте.

Следователи опрашивают родственников и очевидцев.