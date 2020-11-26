Новгородцам снова предлагают пройти обследование на онкологию с помощью лабораторных крыс

Жителям Великого Новгорода и Боровичского района предлагают снова пройти обследование на онкологию с помощью лабораторных крыс. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый этап апробации скрининга с крысами в качестве детекторов прошел в области еще в прошлом году. Тогда в эксперименте приняли участие более 1 000 новгородцев. Из них около ста были отнесены к группе риска, а у 30% выявили рак желудка, легких и туберкулез.

Технология разработана Фондом перспективных исследований совместно с Южным федеральным университетом и Ростовским научно-исследовательским онкологическим институтом Минздрава России. По биоритмам животных можно определить, находится ли пациент в группе риска по онкологии.

— Этот метод показал себя в пять раз точнее по выявлению злокачественных новообразований на ранней стадии, чем имеющиеся сейчас официальные исследования. После нашего скрининга на компьютерной томографии были выявлены образования от 1 до 3 мм – это ранняя стадия развития болезни. Если своевременно начать лечение на таких ранних стадиях, можно сохранить здоровье, – отметила замглавврача Центра медицинской профилактики Антонина Саволюк.

На этот раз преимущество в прохождении данного исследования отдали жителям старше 50-ти лет. Еще изменится сама процедура. Теперь добровольцы будут дышать в специальные герметичные мешки, которые после будут доставляться в лаборатория с животными. По словам Саволюк, это ускорит процесс.

— Планируется, что в исследовании примут участие более 2 000 человек, а пройти его могут все желающие. Время эксперимента не превысит пяти минут на одного человека. А результаты станут известны в течение трех дней. Записаться на скрининг можно по телефонам Центра медицинской профилактики, — заметила Антонина Саволюк.

Все исследования будут проходить в НовГУ. При этом животных разместят в специальном виварии на территории Новгородской ОКБ.

Пройти скрининг можно будет с 7 по 19 декабря 2020 года.

Изображение Michal Jarmoluk с сайта Pixabay