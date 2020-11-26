Новгородцам снова предлагают пройти обследование на онкологию с помощью лабораторных крыс

Жителям Великого Новгорода и Боровичского района предлагают снова пройти обследование на онкологию с помощью лабораторных крыс. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первый этап апробации скрининга с крысами в качестве детекторов прошел в области еще в прошлом году. Тогда в эксперименте приняли участие более 1 000 новгородцев. Из них около ста были отнесены к группе риска, а у 30% выявили рак желудка, легких и туберкулез.
Технология разработана Фондом перспективных исследований совместно с Южным федеральным университетом и Ростовским научно-исследовательским онкологическим институтом Минздрава России. По биоритмам животных можно определить, находится ли пациент в группе риска по онкологии.
На этот раз преимущество в прохождении данного исследования отдали жителям старше 50-ти лет. Еще изменится сама процедура. Теперь добровольцы будут дышать в специальные герметичные мешки, которые после будут доставляться в лаборатория с животными. По словам Саволюк, это ускорит процесс.
Все исследования будут проходить в НовГУ. При этом животных разместят в специальном виварии на территории Новгородской ОКБ.
Пройти скрининг можно будет с 7 по 19 декабря 2020 года.