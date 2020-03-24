Новая #везименямразь устроила скандал в такси Дзержинска

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Пассажирка такси устроила скандал в машине перевозчика. Инцидент случился в Дзержинске Нижегородской области.

Видео ЧП было снято шофером такси и оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре контента можно заметить, как женщина (возможно, пьяная) села на задний диван авто, назвала адрес, и потребовала от таксиста подвинуть водительское кресло. Когда водитель предлагает подвинуться на другую часть сиденья, она начинает оскорблять собеседника.

Мужчина после этого подвинулся вперед и поехал дальше. Однако дама не успокоилась. Она сперва продолжила угрожать мужчине, а затем позвонила своему приятелю, заявив о том, что недовольна обслуживанием таксиста. Потом она и вовсе попросила высадить ее. Водитель такси выполнил пожелание пассажира и был снова оскорблен.