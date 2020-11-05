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Новости мираОбщество

НЛМК передал в липецкую больницу №1 утилизатор опасных отходов

Елена Лобанова

Новолипецкий металлургический комбинат совместно с благотворительным фондом «Милосердие» передали в липецкую БСМП №1 утилизатор для безопасной переработки отходов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Раньше сотрудники больницы для утилизации пользовать услугами другой компании. Теперь у них появилось собственное оборудование. Оно выполняет термическую обработку опасных медицинских отходов насыщенным паром под давлением. 

— Новый аппарат, стоимостью 2 млн рублей, позволит снизить риск распространения инфекции при транспортировке отходов. После обработки на утилизаторе их можно перемещать как обычные коммунальные отходы, — говорится в сообщении. 

В последние месяцы НЛМК активно оказывает помощь больнице. В частности, предприятие уже передало в различные клинили 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, 50 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, более 127 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами и другое лабораторное оборудование.

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Волонтеры благотворительного фонда «Милосердие» уверяют, что продолжает и в будущем помогать больницам Липецкой области.

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