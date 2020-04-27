Нижегородцы массово нарушили самоизоляцию в Стригинском бору

Жители Нижнего Новгорода массово нарушили режим самоизоляции. Они водили хороводы в Стригинском бору.
Нарушителей изоляции засняли на видео. При просмотре контента можно заметить толпу взрослых и детей. Которые на природе, в лесу, водят хоровод, а также отдыхают около разожженного костра.
Они игнорируют действующий в регионе режим самоизоляции. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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