Понедельник, 27 апреля, 2020
5 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Нижегородцы массово нарушили самоизоляцию в Стригинском бору

Алексей Агеев

Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Культура
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. О её смерти сообщил в инстаграме продюсер Иосиф Пригожин.  Диджей Дмитрий Оленин...
Узнать больше

Насильник спустя десять лет убил женщину, давшую на него показания

Новости мира
В Коломне ранее судимый мужчина из мести жестоко расправился со старой знакомой. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец». Сообщается,...
Узнать больше

Волгоградец прокатил пьяного друга на капоте и попал в ДТП

Новости мира
Фото - ГУ МВД России по Волгоградской области В Волгограде мужчина катал на капоте своей машины пьяного друга....
Узнать больше
-
Фото и видео — РЕН ТВ

Жители Нижнего Новгорода массово нарушили режим самоизоляции. Они водили хороводы в Стригинском бору.

Нарушителей изоляции засняли на видео. При просмотре контента можно заметить толпу взрослых и детей. Которые на природе, в лесу, водят хоровод, а также отдыхают около разожженного костра.

Они игнорируют действующий в регионе режим самоизоляции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее мы писали, что повар избил посетителя бистро в Петербурге

Читайте также: Таксист вылетел из салона авто после ДТП с джипом

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Как в Рязани получить QR-код для физических лиц. Порядок действий

Новости Рязани
С сегодняшнего дня – с 27 апреля – в Рязанской области стало возможным получение QR-кодов для физических лиц. Специальный раздел появился на...
Узнать больше

Ансамбль рязанского духовенства даст три концерта в режиме онлайн

Культура
Ансамбль духовенства Рязанской епархии к главным православным праздникам готовит концерты. Не будет нарушена традиция и в этом году, несмотря на режим самоизоляции.
Узнать больше

За лающих по ночам собак будут наказывать их хозяев

Новости мира
Владельцев собак, лающих по ночам, могут оштрафовать за нарушение режима тишина. Минюст России предложил ввести наказание для тех, кто с 23.00 до...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как в Рязани получить QR-код для физических лиц. Порядок действий

Новости Рязани
С сегодняшнего дня – с 27 апреля – в Рязанской области стало возможным получение QR-кодов для физических лиц. Специальный раздел появился на...
Узнать больше

В Рязанской области женщина убила и расчленила знакомую

Новости Рязани
По данным следствия, утром в субботу, 25 апреля, на одной из улиц в Скопине был обнаружен фрагмент тела человека.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 63 случая заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Число заражённых коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 602. За сутки заболели ещё 63 человека. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+