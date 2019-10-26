Nissan Murano подорожал в России

Топовый кроссовер японской компании Nissan прибавил в цене. Теперь Nissan Murano в версии Top стоит на 40 000 рублей больше.

Сообщается, что комплектация Тор – единственная подорожавшая. Она является одной из самых «напичканных». В данной версии Murano оснащен приводом на все колеса и стоит теперь 2 миллиона 899 тысяч рублей, сообщают Автоновости дня.

При этом другие исполнения кроссовера остались с прежними ценами. Самая стандартная комплектация Mid (мотор на 3 с половиной литра и 249 «лошадей» с передним приводом) обойдется покупателям в 2 299 000 рублей. Флагманская версия с 254-сильной гибридной силовой установкой на основе движка в 2.5 литра и электрического мотора стоит по-прежнему 2 899 000 рублей, сообщают Автоновости дня.