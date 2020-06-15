Неуклюжих спасателей засняли на видео в Сочи

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В Сочи на видео засняли попытки спасателей «спасти» пловца на пляже. Профессионал отплыл от берега очень далеко, и на ситуацию пожаловались отдыхающие. Они попросили спасателей посодействовать возвращению мужчины на берег.

Тогда двое спасателей взяли лодку и попытались на не погнаться за пловцом. Однако их ждало фиаско: плавсредство несколько раз переворачивалось под неуклюжими сотрудниками спасательной службы. А сами они по очереди оказывались в воде.

Как сообщает Вечерня Казань, добраться до профессионального пловца у спасателей так и не вышло. Отдыхавший профессионал доплыл до берега быстрее, хотя спасатели устроили за ним погоню с веслом.