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Неудачный дрифт: В Ярославле водитель BMW устроил массовое ДТП

29 августа в Ярославле черный BMW протаранил 5 машин. Авария случилась на улице Свободы.

Сегодня в Сети разместили видеоролик, на котором можно увидеть момент массоовго столкновения. Просматривая ролик, можно заметить, как водитель 1982 года рождения на своем немецком седане выезжает с улицы Володарского на улицу Свободы, затем он пускает свою машину в занос. В узком месте (между двумя автомашинами) BMW выходит из-под контроля водителя и цепляет припаркованную вторым рядом машину справа.

После этого уже неконтролируемый седан врезается еще в четыре легковушки, стоявшие на парковке. По данным правоохранителей, в момент ДТП водитель BMW находился в трезвом состоянии, сообщает Эхо Ярославль.

Фото: Эхо Ярославль

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