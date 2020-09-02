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Новости мираОбщество

Netflix полностью локализует сервис в России

7info
Image by Andrés Rodríguez from Pixabay

Американский видеосервис Netflix будет локализован в России. Оператором выступит Национальная медиагруппа (НМГ). Об этом, со ссылкой на пресс-релиз компании, сообщает Интерфакс

В пресс-релизе отмечается, что локализация сервиса в РФ будет полной. 

Интерфакс напоминает, что в России Netflix доступен с начала 2016 года. Своим пользователям он предлагает множество фильмов, телешоу и сериалов. 

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В мире видеосервис доступен на 30 языках. После локализации россиянам будет доступна версия полностью на русском языке. 

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