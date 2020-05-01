Пятница, 1 мая, 2020
6.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Необычную кражу телефонов засняли в Петербурге

Алексей Агеев

Раскрыты детали ограбления дома чиновника в Новой Москве

Новости мира
Газета «Московский Комсомолец» поделилась подробностями ограбления дома чиновника Минобороны в Новой Москве. Сообщается, что налетчики были в медицинских масках,...
Узнать больше

В Москве похитили пасынка за долги отчима-бизнесмена

Новости мира
В столичную полицию обратилась женщина, которая сообщила, что сына ее бывшего сожителя похитили неизвестные. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Узнать больше

Запатентована «молния»

В этот день
29 апреля 1913 года в Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое сегодня нам известно как застежка-«молния».
Узнать больше
-

28-летний приезжий решил открыто, среди бела дня, завладеть двумя новыми смартфонами. ЧП произошло в салоне мобильного оператора в Северной столице и попало на видео.

Кадры оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре можно заметить, как преступник пришел в салон связи на улице Дыбенко и попросил показать ему два мобильника Samsung Galaxy A51. Мужчина расматривал телефоны, а потом резко схватил их и попытался скрыться. Когда бежал, он выронил один смартфон и тут же поднял его.

Однако убежать у мужчины не получилось. Его задержали и передали полицейским. Ущерб от кражи составил около 40 тысяч. Ведется расследование.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Житель рязанского села украл мопед, чтобы ездить на нём за грибами

Новости Рязани
В Сасовском районе Рязанской области произошла кража. В полицию обратился житель села Мыс Доброй Надежды. Он рассказал о пропаже мопеда.
Узнать больше

Оперативные данные по коронавирусу в Рязанской области

Коронавирус Рязань
По данным на 8.30 пятницы, 1 мая, в Рязанской области зарегистрировано 880 случаев заболевания коронавирусом. Ещё 43 положительных теста...
Узнать больше

Николай Любимов: Для многих поколений Первомай стал символом сплоченности народа нашей страны

Власть
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём Весны и Труда. Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Российским школам рекомендовано завершить учебный год ещё раньше

Новости мира
Министерство просвещения РФ направило в регионы новые рекомендации по завершению учебного года. Ранее планировалось закончить дистанционное обучение 21 мая.
Узнать больше

Андрей Прилуцкий: Пик пандемии в Рязанской области не пройден

Новости Рязани
В Рязанской области пик заболеваемости коронавирусом ожидается на майские праздники. Об этом телеканалу ТКР сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. 
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заразились 82 ребёнка

Коронавирус Рязань
По данным на 12.00 четверга, 30 апреля, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 923 человека. Снова выросло...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+