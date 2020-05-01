Необычную кражу телефонов засняли в Петербурге

28-летний приезжий решил открыто, среди бела дня, завладеть двумя новыми смартфонами. ЧП произошло в салоне мобильного оператора в Северной столице и попало на видео.
Кадры оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре можно заметить, как преступник пришел в салон связи на улице Дыбенко и попросил показать ему два мобильника Samsung Galaxy A51. Мужчина расматривал телефоны, а потом резко схватил их и попытался скрыться. Когда бежал, он выронил один смартфон и тут же поднял его.
Однако убежать у мужчины не получилось. Его задержали и передали полицейским. Ущерб от кражи составил около 40 тысяч. Ведется расследование.
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