Недовольный шумом мужчина стрелял по распивавшим алкоголь в подъезде

Утром в субботу, 1 февраля, в подъезде дома на Ириновском проспекте в Петербурге произошла стрельба. Об этом пишет РЕН ТВ, делясь кадрами с места случившегося.

Сообщается, что трое собутыльников распивали спиртное на лестничной клетке. По предварительной версии, 62-летнему жильцу дома не понравилось поведение незваных гостей. Он вышел в подъезд и выстрелил в руку одному из оппонентов.

В ответ приятели избили стрелка. В результате конфликта пострадали два человека, обстоятельства происшествия выясняются.

Фото — РЕН ТВ