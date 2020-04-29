Неадекватный мужчина перепутал этажи и избил другого человека

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Незваный гость избил жителя Москвы и устроил погром в его квартире. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, неадекватный мужчина попал в квартиру на третьем этаже по водосточной трубе. Он хотел удивить любимую, которая живет ниже, однако ошибся этажом.

Увидев постороннего мужчину, пьяный злоумышленник не смог сдержаться и напал на жертву. После этого дебошир даже извинился перед хозяином квартиры. Теперь ревнивый кавалер под подпиской о невыезде, а избитому соседу предстоит ремонт.

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