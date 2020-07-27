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Новости мираПроисшествия

«Неадекватный человек»: очевидцы рассказали о муже, расчленившем жену

Никита Брыкин

Телеканал РЕН ТВ пообщался с представителями ТСЖ о предполагаемом убийце 24-летней женщины в одном из домов на проспекте Художников Санкт-Петербурге.

По подозрению в расправе был задержан 29-летний муж жертвы. Собеседники назвали его «больным и неадекватным человеком».

«Мы судились с ним по поводу протечек. Иногда такие вещи мог позволить себе, оскорблял нас, вспышки гнева у него были», – рассказали в товариществе собственников жилья.

Ранее сообщалось, что очевидцы обнаружили во дворе обезглавленное тело молодой женщины. Супруг признался, что напал на жертву с топором из-за развода. По его словам, жена грозилась забрать ребенка.

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