Самоизоляция вынудила мужчину гулять с ребенком на крыше

Никита Брыкин
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В среду, 1 апреля, на крыше пристройки дома №45 по улице Коммунистической в Уфе заметили местного жителя с ребенком. Об этом пишет «АиФ».

Сообщается, что мужчина и малыш гуляли во время самоизоляции из-за коронавируса. Очевидцы обратились к спасателям. На момент их прибытия на место происшествия, на крыше никого не было.

Тогда специалисты вычислили квартиру и попытались поговорить с местным жителем, однако он не открыл дверь. Разговор состоялся через открытое окно. Мужчина пообещал больше так не делать.

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