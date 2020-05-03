Не верящие в коронавирус сожгли антенну связи в Северной Осетии

Не верящие в существование коронавируса жители Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи. Об этом пишет РИА Новости.
Как рассказал глава региона Вячеслав Битаров, некоторые думают, что пандемия коронавируса организована «какими-то мировыми силами», которые хотят загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить и «чипировать».
«Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал», – отметил Битаров.
По его словам, в результате случившегося без связи остался населенный пункт Ногир.
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