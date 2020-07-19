«Не пущу»: изверг дважды переехал свою жену на автомобиле

В Голицыно Московской области погибла женщина, которую супруг дважды переехал на автомобиле. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что супруги выпивали последние несколько дней. Мужчина собирался поехать в магазин на автомобиле Ford Focus за очередной порцией алкоголя, однако жена его не пускала.

Она перегородила ворота, однако мужчина нажал газ и переехал супругу. Убедившись, что женщина все еще жива, водитель переехал ее вновь. От полученных травм жертва скончалась.

После намеренного убийства супруги мужчина был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о его аресте.