«Не повезло»: блогер Диденко высказалась от трагедии в бане

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Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой погибли трое человек, высказалась о произошедшем. Девушка заявила, что праздновавшим «просто не повезло». Об этом она заявила в Инстаграме.

Екатерина отметила, что дети много раз были участниками шоу с использованием сухого льда, и все завершалось удачно. Также блогер призвала с ответственностью подходить к приобретению сухого льда.

– После нашего трагического случая я призываю всех производителей нанести на упаковку информацию о возможных смертельных последствиях игр с сухим льдом! – заявила Диденко.