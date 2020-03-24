Названы сроки снижения активности коронавируса

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико поделился мнением, согласно которому резкое снижения активности нового коронавируса должно произойти в апреле-мае. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, поскольку вирус получил широкое распространение, он вряд ли исчезнет полностью.

О пандемии новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19, было объявлено 11 марта Всемирной организацией здравоохранения. Сообщается, что за время число заболевших равняется 330 тысячам человек, погибших – 14,5 тысячам. В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек.