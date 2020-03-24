Названы сроки снижения активности коронавируса

Никита Брыкин
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
Новости мира

Заболевшая коронавирусом актриса Куриленко не смогла попасть в больницу

Заболевшая COVID-19 голливудская актриса Ольга Куриленко рассказала, что не смогла попасть в больницу в Лондоне. Знаменитость отметила, что клиники переполнены пациентами и...
Узнать больше
Новости мира

Врио главы ЕАО застрял в лифте больницы, где проверял качество ремонта

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн приехал в больницу Биробиджана, чтобы проверить качество ремонта. И застрял в лифте. Об этом сообщает...
Узнать больше
Новости мира

В Москве сбили оформлявшего ДТП полицейского

В центре Москвы водитель такси сбил полицейского, оформлявшего ДТП. Потерпевшего срочно отвезли в больницу. Его состояние оценивается как...
Узнать больше
Новости мира

Джип протаранил толпу в Новосибирске

В Новосибирске внедорожник протаранил толпу людей. Это произошло на пешеходном переходе. В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказались кадры с...
Узнать больше
Новости мира

Миллионы россиян оказались в группе риска из-за коронавируса

Минздрав настоятельно рекомендует людям с хроническими заболеваниями оставаться дома до тех пор, пока угроза заражения новым коронавирусом не снизится.
Узнать больше
-

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико поделился мнением, согласно которому резкое снижения активности нового коронавируса должно произойти в апреле-мае. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, поскольку вирус получил широкое распространение, он вряд ли исчезнет полностью.

О пандемии новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19, было объявлено 11 марта Всемирной организацией здравоохранения. Сообщается, что за время число заболевших равняется 330 тысячам человек, погибших – 14,5 тысячам. В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Горячую воду в Рязани начнут отключать уже с апреля

Новости Рязани
Горячую воду для ремонтных работ в Рязани начнут отключать уже с апреля. Об этом сообщается на сайте МУП «РМПТС».
Узнать больше

В Рязани две бригады скорой помощи отправили на карантин

Новости Рязани
Одна из бригад перевозила в больницу первого рязанца, у которого выявили коронавирус. Напомним, он приехал из Франции. Позднее COVID-2019 выявили у его супруги.
Узнать больше

В Рязани МУП «РМПТС» перешёл на дистанционный приём граждан ﻿

Новости Рязани
С понедельника, 23 марта, МУП «РМПТС» в Рязани перешёл на дистанционный приём граждан из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани закроют для посетителей бассейны и фитнес-клубы

Новости Рязани
Кроме того, изменяется режим работы кафе и других заведений общепита. Они будут только доставлять готовые блюда по заказам клиентов.
Узнать больше

Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей...
Узнать больше

После каникул рязанских школьников переведут на дистанционное обучение

Новости Рязани
После каникул рязанские школьники перейдут на дистанционное обучение. Такой формат работы поручила внедрить Минобру Рязанской области оперативная группа по противодействию распространения COVID-19...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Женщине зажевало руку в тестомесильной машине на Алтае

Горячую воду в Рязани начнут отключать уже с апреля

Два трупа нашли в кучах горящего мусора в Омске