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Названы симптомы, говорящие о проблемах со здоровьем у мужчин

Специалисты в области медицины сообщили, какие симптомы могут сигнализировать о возникновении проблем со здоровьем у сильной половины человечества. При этом эксперты отметили, что зачастую мужчины не ходят к врачу и не проводят диагностику своего организма, что приводит в итоге к развитию серьезных заболеваний.

По мнению медиков, имеются главные признаки, которые говорят о том, что мужчина должен идти к врачу. Во-первых, речь идет о нарушении мочеиспускания. Раздвоение струи или ощущение неполного опорожнения могут указывать на аденому простаты или стриктуру уретры. Опасны и выделения из мочеиспускательного канала, особенно кровянистые. Они могут служить маркерами серьезных недугов вплоть до онкологических. Необходимо бежать к доктору, если появились опухоли, узелки в районе мошонки.

В случае, если партнерша не может забеременеть на протяжении 365 дней, значит, существует вероятность того, что у мужчины бесплодие или варикоцеле – расширение вен гроздевидного сплетения семенного канатика. Нельзя халатно относиться и к появлению боли в пояснице, а необходимо исключить гидронефроз, грыжу, мочекаменную болезнь. Если мужчина чувствует боли в костях, то, вероятнее всего, имеются метастазы рака простаты в кости, сообщает Территория новостей.

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