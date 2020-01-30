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Названы самые популярные подержанные машины в Москве

Сотрудники аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг самых востребованных легковых машин на столичном вторичном рынке. В список были включены 10 автомобилей.

Первое место досталось Ford Focus – его приобрели заново 7,7 тысяч человек. Вторым стал Hyundai Solaris, нашедший 7,1 тысячи новых хозяев. Замыкает ТОП-3 KIA Rio, который перепродали в количестве 6,3 тысяч машин. Четвертое и пятое место заняли соответственно Skoda Octavia и Toyota Camry.

В восьмерку самых популярных вошли Volkswagen Polo, BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class. Девятым стал KIA Ceed. Закрывает рейтинг BMW 3-Series, сообщают Автоновости дня.

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