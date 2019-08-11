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Названы самые популярные люксовые авто в России

Специалисты аналитического агентства Автостат поделились списком наиболее популярных в России люксовых автомобилей.

Лидером оказалась модель Mercedes-Benz Maybach S-Сlass. Стоимость – 9 560 000 рублей. Второе место принадлежит модели Bentley Continental GT. Замыкает тройку лидеров внедорожник Bentayga.

В ТОП-10 также вошли Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Wraith, Maserati Ghibli и Lamborghini Aventador, Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.

По итогам первого полугодия 2019 года на российском рынке было продано 666 новых автомобилей сегмента Luxury.

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