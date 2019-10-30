Названы самые опасные места для жизни на Земле

Климатологи Принстонского Университета в США выяснили, какие районы планеты наиболее всего подвержены опасности подъема уровня моря из-за изменения климата, пишет Лента.

Выяснилось, что основной удар придется на густонаселенные прибрежные районы азиатских стран. Сильное воздействие испытают азиатские страны: Бангладеш, Вьетнам и различные островные государства. Ожидается, что пострадают порядка 200 миллионов человек.

По подсчетам экспертов, если рост углеродных выбросов сохранится, то от наводнений пострадают 630 миллионов человек.