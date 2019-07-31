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Названы самые опасные для человека летом животные

Специалисты сообщили, какие животные представляют наибольшую опасность для человека в летний период. В список попали три вида фауны.

В дикой природе стоит держаться подальше от змей – их укусы могут стать смертельно опасными из-за наличия яда. Внимательно стоит относиться и к насекомым – здесь больше всего опасность несут клещи, слепни, оводы, ведь их укусы могут «подарить» человеку опасные вирусы.

Говоря об опасных животных на дачном участке, ученые отметили кротов. Они могут переносить такие заболевания, как бешенство или туляремия, сообщает runews24.ru.

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