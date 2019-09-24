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Названы самые надежные кроссоверы с пробегом

Британские эксперты сообщества Driver Power назвали рейтинг надежных кроссоверов с пробегом.

Лидером списка оказался автомобиль Lexus RX четвертого поколения. Его уровень надёжности достиг рекордных 96%.

Второе место занял KIA Sportage четвертого поколения – 95,8. Замкнул тройку самых беспроблемных SUV KIA Sorento третьего поколения с показателем надежности 95,66%.

Также в список попали такие модели, как Lexus RX третьего, Lexus NX, Toyota RAV4 четвертого поколения, Skoda Yeti первого поколения, KIA Sportage третьего поколения, Volvo XC60 первого поколения и Suzuki Vitara, пишет портал Автоновости дня.

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