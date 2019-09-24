Названы самые эффективные способы борьбы с бессонницей

Журналисты Life.ru поделились советами, которые помогут бороться с бессонницей. Они приводят рекомендации медиков.

В первую очередь следует воздержаться от гаджетов. Дело в том, что яркий экран мешает расслабиться и уснуть. Не стоит на ночь пить кофе или чай — стимуляторы и не дадут уснуть. Алкоголь также не пойдет на пользу, поскольку он нарушает сонный цикл. Что касается еды, то последний прием пищи должен быть как минимум за три часа до сна.

Врачи советуют медитировать перед сном. В частности, можно просто дышать медленно и глубоко, считая до 10 на вдох и выдох. Кроме того, рекомендуется соблюдать режим сна. Спать ложиться лучше ежедневно не позже 22–23 часов.