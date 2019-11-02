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Названы самые «бедные» и «богатые» районы Москвы

Консалтинговая компания RRG выяснила, сколько в среднем в месяц тратят жители разных районов Москвы. Об этом пишет «КП».

Выяснилось, что больше всех тратят жители Тверской улицы – больше 109 тысяч рублей. В целом москвичи с наибольшими тратами живут в центре, на юго-западе и западе Москвы.

За пределами Садового кольца выделяются такие направления, как Пресненский, «Москва-Сити», Киевский и Фрунзенский, где на каждого жителя приходятся ежемесячные траты в размере 65–75 тыс. рублей.

Самыми «бедными» районами Москвы стали Западное Бирюлево, Капотня и Очаково. Здесь люди тратят ежемесячно от 41 до 45 тысяч рублей.

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