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Названы пять методов избавления от жира без упражнений

Исследования помогли ученым понять, что избавиться от жировых отложений можно без физических нагрузок. Это особенно полезно для тех, у кого нет времени на занятия спортом.

Так, сообщается, что сжечь жиры поможет увеличение в рационе содержания богатых белком продуктов. Можно использовать тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки, несоленый арахис, и, конечно же, мясо с рыбой. Кроме того, тем, кто хочет сбавить в весе, надо перестать пить сладкие напитки (энергетики входят в данное число). Метод похудения №3 – питаться прерывисто. Так, можно употребить суточную норму калорий за 8 часов, а потом ничего не кушать. Можно также 3 дня в неделю есть 25% от суточной потребности в калориях. В другие дни надо питаться как обычно, однако переедать не стоит.

Необходимо избегать стрессов, чтобы не получать от этого усиление аппетита. И, наконец, нужно спать регулярно и обильно по времени, сообщает РГ.

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