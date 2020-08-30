Названы полезные свойства костного бульона

Костный бульон восстанавливает костную ткань, очищает организм и благоприятно воздействует на мозг. Самым полезным является отвар из костей крупного рогатого скота.

Чтобы избежать болезней костей, нужно употреблять как минимум стакан костного бульона в день. В бульоне содержатся такие вещества, как коллаген, глютамин, пролин. В организме человека они также присутствуют, но их выработка сокращается. Если употреблять бульон, то соотношение будет в норме.

Кроме того, костный бульон обладает антиоксидантными свойствами. Он помогает бороться с бессонницей и усталостью. Эксперты призывают употреблять отвар тем пациентам, у которых слабая мышечная система, потому что бульон укрепляет мышечную ткань, пишет РЕН ТВ.